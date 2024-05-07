Вторник, 7 мая, 2024

Усадьба Баташевых в Гусе-Железном не пострадала от пожара

Автор: Кристина Аманн

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Скриншот видео: vk.com/avtoclub62

В Гусе-Железном Касимовского района 7 мая загорелось одно из зданий промышленно-усадебного комплекса Баташевых конца XVIII начало XIX века.

Как пояснила глава Гусевского сельского поселения Елена Химушина, сама усадьба не пострадала. Об этом пишет ИД «Пресса».

Пожар случился в двухэтажном неэксплуатируемом здании. В советское время здесь был корпус, в котором располагался завод сельхозоборудования. Отмечается, что ночью объект не охранялся.

Пожарные ликвидировали открытое горения в 6.48. Площадь пожара составила около 5000 квадратных метров. Причины возгорания устанавливают.

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