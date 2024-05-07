В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны

В Рязани 7 мая открылся фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. Он проходит в Муниципальном культурном центре в рамках марафона «Моя семья — моя Победа».

В фестивале участвуют рязанские школьники и учителя, которые непосредственно занимаются работой в своих музеях. На выставку в МКЦ они принесли самые ценные артефакты, которые есть в их фондах.

Все музеи, ставшие участниками фестиваля, представлены на интерактивной карте школьных музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны, на сайте 7info. Напомним, она была составлена в рамках проекта несколько лет назад.

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