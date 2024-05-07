Вторник, 7 мая, 2024

В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В Рязани 7 мая открылся фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны. Он проходит в Муниципальном  культурном  центре в рамках марафона  «Моя семья — моя Победа».

В фестивале участвуют рязанские школьники и учителя, которые непосредственно занимаются работой в своих музеях. На выставку в МКЦ они принесли самые ценные артефакты, которые есть в их фондах.

Все музеи, ставшие участниками фестиваля, представлены на интерактивной карте школьных музеев, посвященных событиям Великой Отечественной войны, на сайте 7info. Напомним, она была составлена в рамках проекта несколько лет назад.

Возрастное ограничение 0+

В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны
В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны
В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны
В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны
В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны
В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны
В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны
В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны
В Рязани стартовал фестиваль школьных музеев, посвящённых событиям Великой Отечественной войны

Поделиться:

Реклама: «Рязань шоппинг молл лимитед», ИНН: 9909235800. Erid: 2VtzqwJVR5sspot_img

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани обновили автобусный парк на 85%

Жителям Рязанской области рассказали, как бороться с борщевиком

В Рязанской области 8 мая ожидаются заморозки и снег

Правительство РФ ушло в отставку

Усадьба Баташевых в Гусе-Железном не пострадала от пожара

В Рязани осудили работника одной из компаний за подкуп и мошенничество

Владимир Путин официально вступил в должность президента России

В Рязани начальник отдела завода получил 6 лет колонии строгого режима

Рязанцы могут бесплатно принять участие в многопрофильной смене Движения Первых

Синоптик рассказала, когда установится летняя погода в Москве

Прокуратура Москвы утвердила обвинение Усману Баратову

В Спасском районе не построили вовремя ДК в Кирицах

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Рязани обновили автобусный парк на 85%

Новости Рязани
Их 108 автобусов города 92 будут новыми.

Жителям Рязанской области рассказали, как бороться с борщевиком

Новости Рязани
Минсельхозпрод области и Россельхознадзор напомнил жителям региона о необходимости борьбы с борщевиком.

В Рязанской области 8 мая ожидаются заморозки и снег

Новости Рязани
Местами ожидаются заморозки до -2 градусов.

Правительство РФ ушло в отставку

Новости Рязани
Уход правительства в отставку связан со вступлением в должность вновь избранного президента.

Усадьба Баташевых в Гусе-Железном не пострадала от пожара

Новости Касимова
Площадь пожара составила около 5000 квадратных метров.