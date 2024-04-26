С 3 мая 2024 года вступает в силу закон, ужесточающий контроль за хранением, транспортировкой, обработкой, переработкой и реализацией навоза и помета. За нарушение требований будут предусмотрены штрафы, пишет «Парламентская газета».

Размеры штрафов:

Должностные лица: 30-40 тысяч рублей за первое нарушение, 40-50 тысяч — за повторное.

Индивидуальные предприниматели: 50-60 тысяч рублей за первое нарушение, 60-70 тысяч — за повторное.

Юридические лица: 250-350 тысяч рублей за первое нарушение, 350-450 тысяч — за повторное.

В случае нанесения вреда здоровью людей или окружающей среде:

Должностные лица: 50-60 тысяч рублей.

Индивидуальные предприниматели: 80-90 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Юридические лица: 500-600 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

При повторном нарушении, а также в случае нанесения вреда, к ИП и юрлицам помимо штрафа может быть применено приостановление деятельности на срок до 90 суток.