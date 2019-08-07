Жителя Ряжска отправили в колонию за секс с 12-летней девочкой

В Ряжске вынесен приговор 19-летнему местному жителю, вступившему в половые отношения с 12-летней девочкой. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.



Уголовное дело в отношении молодого человека было заведено по двум статьям уголовного кодекса – ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 2 ст. 135 УК РФ. Следователи установили, что в период с июня по июль 2018 года на улицах Ряжска он неоднократно занимался сексом с 12-летней девочкой, а также совершал в отношении неё развратные действия. Всё это происходило с согласия потерпевшей.



Суд признал вину молодого человека доказанной и приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

