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Жителя Ряжска отправили в колонию за секс с 12-летней девочкой

В Ряжске вынесен приговор 19-летнему местному жителю, вступившему в половые отношения с 12-летней девочкой. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

Уголовное дело в отношении молодого человека было заведено по двум статьям уголовного кодекса –  ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 2 ст. 135 УК РФ. Следователи установили, что в период с июня по июль 2018 года на улицах Ряжска он неоднократно занимался сексом с 12-летней девочкой, а также совершал в отношении неё развратные действия. Всё это происходило с согласия потерпевшей. 

Суд признал вину молодого человека доказанной и приговорил его к 4,5 годам колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу. 

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