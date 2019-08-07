Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка 2019» прошёл в Рязани при поддержке МегаФона. Музыкальный микс с танцорами, реп-исполнителями и диджеями сделал этот пасмурный день по-настоящему жарким.

Программа фестиваля была разнообразной и каждый смог найти себе занятие по вкусу. Пока одни участвовали в соревнованиях по трикингу – сложной дисциплине, сочетающей в себе движения из боевых искусств, классической акробатики, капоэйры, брейкданса, другие проводили время в уютной лаунж-зоне МегаФона в предвкушении главной битвы диджеев.

На батле встретились 5 лучших диджеев из Рязани и Москвы. У каждого финалиста было 15 минут, чтобы продемонстрировать свои лучшие треки. Не смотря на погодные условия, зрители активно «включились в движ».

Помимо музыкальной программы, МегаФон организовал для всех гостей фестиваля интерактивную зону, в которой можно было провести время, согреться и зарядить свои телефоны.

Для удобства гостей МегаФон организовал трансляцию с помощью быстрого мобильного интернета. В лаунж-зоне оператора все желающие могли укрыться от дождя и наблюдать за происходящим на сцене

Для тех, кто не смог прийти на фестиваль МегаФон сделал также трансляцию в социальных сетях. В первые часы фестиваля, её зрителями стали несколько тысяч человек.

Победителей батла диджеев выбирали по итогам интернет-голосования. За звание DJ «ПОДБЕЛКА 2019» боролись:

Dj Dich – Андрей Рюмин, Рязань. Предпочитает Funky House, Garage, UK Garage, Hip-hop, Bass House. Представитель молодежных вечеринок, afterparty и других крутых мероприятий.

Dj DroN – Павел Андронов, Рязань. Позитивный фанковый диджей. Развивается в различных музыкальных направлениях. Выходец из уникальной школы диджеинга Chief Rocka — DJ School. Предпочитает R’n’B, Disco Funk и другие направления.

DJ G.Key – Григорий Кошелев, Рязань-Москва. Практикует техники Scratch, Speed Mix и другие. Вошёл в топ-100 диджеев России по версии сайта PromoDJ.

Dj’s ARTEM Night & Sasha MOTOR – Артём Дубров и Александр Матвеев, проект «Ренессанс», Рязань, Москва. Проект часового радиошоу, который выходит каждую субботу на радио с охватом России и стран СНГ. Участники различных конкурсов и фестивалей.

Dj Gzhel – Михаил Корнеев, Рязань. За плечами Михаила более 6 лет клубной сцены. Deep House, Tech House и другие музыкальные направления нашли отражение в творчестве диджея.

Во время зрительского голосования гости слушали рязанских реп-исполнителей – на сцене выступили КАС, Монохром, Bllack-Santa, завершился праздник ярким фаер-шоу.

Самым волнительным моментом стала церемония награждения лучших диджеев. Все они получили в подарок от МегаФона сертификаты в сеть музыкальных салонов «Музторг».

Лучшим DJ «Подбелки 2019» стал Dj Dich. «Серебро» досталось Dj DroN, а «бронзовым» призёром стал Dj Gzhel.