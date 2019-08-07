В Рыбном появится новый парк

В понедельник, 5 августа, в Рыбном состоялось очередное выездное совещание с участием и.о. главы администрации района Андрея Горелова, и.о. главы администрации города Алексея Полукарова и и.о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия», депутата районной Думы Владимира Иваничкина. Они встретились с жителями улицы Мира, чтобы обсудить перспективы развития микрорайона.

«Будут решены две основные задачи — расселены аварийные и ветхие дома 1, 3, 3а и создана общественная территория для комфортного проживания людей», — рассказал Андрей Горелов.

По его словам, некоторые жители поняли, что одна проблема будет решена за счет другой. «Это две разные задачи и совершенно разные проекты, — подчеркнул и.о. главы администрации Рыбновского района. — Снос домов предусмотрен по программе расселения из ветхого и аварийного жилья до 1 сентября 2025 года. Проект по закладке парка на улице Мира в марте прошлого года по итогам рейтингового голосования занял третье место. В этом году он вошел в национальный проект «Жилье и городская среда». На его реализацию выделено порядка 9,3 млн рублей».

Алексей Полукаров добавил, что липовый парк здесь сложился исторически, ему порядка 100 лет. «Площадка изначально представляла собой заросшую территорию — кустарники, поросль. Средства на ее благоустройство не выделялись. Сейчас начались подготовительные работы по расчистке», — уточнил он.

Жители близлежащих новостроек рассказали, что они рады появлению в шаговой доступности новой зоны отдыха для детей и взрослых. «Мы за то, чтобы был парк, — высказали мнение молодые родители. — Нам приходится ходить гулять с маленькими детьми на улицу Большую или на набережную Дубянки».

И.о. главы администрации города показал людям проект парка, в котором будут асфальтированные дорожки, лавочки и освещение, малые архитектурные формы, спортивная площадка, тренажеры, детская игровая зона.

«Благоустройство будет продолжено — сделаем парковку. Ждем предложений от жителей на перспективу и развитие зоны отдыха», — обратился Алексей Полукаров к рыбновцам.

Одна из женщин высказала сомнение, не будет ли снос домов мешать созданию нового парку. При этом она отметила, что поддерживает закладку общественной территории.

«Нет, все предусмотрено. Сделаем проездную дорогу между домом 3 и общежитием», — заверил Алексей Полукаров.

По его словам, когда дома расселят, территория парка будет расширяться. «То есть на их месте не вырастут новые дома, а установят хоккейную коробку. Опять же с учетом мнения граждан», — пояснил он.

На вопрос женщины, что дома 1, 3, 3а не доживут до 2025 года, Андрей Горелов ответил, что на прошлой встрече в администрации говорили об этом, и предложили жителям направить свои жалобы и вопросы.

«Я живу на первом этаже, полы проваливаются. Стена в подъезде треснула. Вы ее первой заделайте», — попросила она и.о. главы администрации муниципалитета.

«Вот именно эти моменты мы и обсуждаем с вами, чтобы помочь», — заключил Андрей Горелов.

Как добавил Алексей Полукаров, проблема усугубляется еще и близостью железнодорожных путей — дом 3 стоит буквально в 20 метрах от главного пути, что влияет на сохранность здания. «Проживают в основном пенсионеры, поэтому их опасения вполне понимаемы», — считает он.

В завершение встречи Андрей Горелов напомнил рыбновцам, что они могут обращаться в администрацию города и района для решения возникающих проблем.

Лидер рыбновских единороссов Владимир Иваничкин, в свою очередь, заверил, что за ходом и качеством проводимых работ по закладке парка на улице Мира будет вестись многоуровневый депутатский контроль, и предложил собравшимся стать активными участниками общественного контроля.