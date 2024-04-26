В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после стрельбы в полицейского

26 апреля в Санкт-Петербурге произошло ЧП: на сотрудника полиции было совершено покушение.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, наряд полиции прибыл по вызову в квартиру на Английском проспекте. 42-летний мужчина, который, по словам матери, хотел свести счеты с жизнью, выстрелил в полицейского из переделанного травматического пистолета.

В ответ второй сотрудник полиции применил табельное оружие. Стрелявший скончался на месте.

Пострадавший полицейский с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.