Пятница, 26 апреля, 2024

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после стрельбы в полицейского

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/gsuskrf_spb

26 апреля в Санкт-Петербурге произошло ЧП: на сотрудника полиции было совершено покушение.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу, наряд полиции прибыл по вызову в квартиру на Английском проспекте. 42-летний мужчина, который, по словам матери, хотел свести счеты с жизнью, выстрелил в полицейского из переделанного травматического пистолета.

В ответ второй сотрудник полиции применил табельное оружие. Стрелявший скончался на месте.

Пострадавший полицейский с тяжелыми ранениями был доставлен в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.

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