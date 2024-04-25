Касимов и район объединят в муниципальный округ

В Касимове обсуждают объединение города и районных поселений в муниципальный округ. Этот вопрос рассмотрели депутаты 24 апреля на заседании городской Думы. Об этом сообщает ИД «Пресса».

По словам главы администрации Касимова Ивана Бахилова, такой шаг может повысить качество муниципального управления и сэкономить бюджетные средства, так как уменьшаться затраты на содержание органов местного самоуправления и не нужно будет проводить выборы в 24 поселениях района. Сэкономленные средства, как говорит глава, получится направить на развитие местных территорий.

Также объединение позволит в будущем участвовать в новых федеральных, региональных программах и нацпроектах, а значит, получить дополнительное софинсирования, которое требовалось для реализации программ.

Среди плюсов Иван Бахилов отметил и единые тарифы на услуги ЖКХ и транспорт, единые правила благоустройства, единый подход к налоговой политике. При этом все льготы для льготных категорий населения сельской местности будут сохранены.

Публичные слушания о преобразования района в муниципальный округ назначили на 7 мая.