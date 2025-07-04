В Борках появится ещё одна остановка общественного транспорта

Жители рязанского посёлка Борки обратились к главе администрации Рязани Виталию Артёмову в рамках еженедельного приёма граждан с несколькими вопросам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Главе администрации они рассказали о проблеме ограничения проезда собственниками земельных участков. Территория пляжа, находящегося рядом с 1-м Борковским карьером, была огорожена забором, что затрудняет доступ к водоему. Кроме того, владельцы частных домов ограничили проезд по дороге, которая находится в муниципальной собственности.

Виталий Артемов поручил включить территорию в план одного из маршрутов объезда города, чтобы оперативно решить вопрос на месте с участием заявителей. Также местные жители обратились с предложением рассмотреть вопрос о создании дополнительной остановки общественного транспорта. Глава администрации сообщил, что остановочный комплекс появится в посёлке Борки уже в этом году.