В Скопинском районе продолжается ремонт дорог

В Скопинском районе полным ходом идут ремонтные работы на автодороге Коготково – Корневое – Князево – станция Топилы. Эту дорогу, соединяющую несколько крупных сёл с районным центром, не ремонтировали более 20 лет, и в последние годы она находилась в аварийном состоянии.

Администрация Скопинского района в лице главы администрации муниципалитета Александра Бокова неоднократно обращалась в министерство транспорта и автомобильных дорог региона, приводила множество аргументов в необходимости ремонта этого участка дороги. В результате были выделены деньги и в середине июня субподрядчик ООО «Долстрим» приступил к работе.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость работ по контракту составляет более 175 млн. рублей. На данный момент выполнено около 70 % объема производства работ по всему объекту. Сейчас происходит укладка асфальтного покрытия уже на территории села Князево. Далее будет проходить разметка дороги, установка новых знаков и замена павильонов на автобусных остановках. Несмотря на плохие погодные условия, работа проходит в плановом режиме.