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Добраться на «Авиадартс — 2019» рязанцы смогут на специальных автобусах

Рязанская область принимает международный конкурс «Авиадартс — 2019». В субботу, 10 августа, на полигоне «Дубровичи» состоятся показательные выступления экипажей.

Добраться до полигона можно будет с 7.00 до 12.00 на автобусах с автовокзала «Приокский». Автобусы будут отправляться по мере наполняемости. Стоимость проезда 60 рублей.

Вернуться обратно на вокзал можно будет с 13:00 до 17:00 автобусами большой и особо большой вместимости. Стоимость проезда 60 рублей.

Для тех, кто поедет на «Авиадартс» на своих машинах, в районе деревни Гнётово организуют две парковки общей вместимостью до 4 000 транспортных средств, сообщает региональный минтранс.

От парковки до полигона и обратно можно будет добраться автобусами малой вместимости. Стоимость проезда 20 рублей.

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