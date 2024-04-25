Сексолог назвала смертельно опасные места для занятия сексом

Существуют места, в которых занятие сексом может быть связано со смертельным риском. Об этом NEWS.ru рассказала сексолог Александра Миллер.

По словам Миллер, летальным исходом может закончиться секс в ванной комнате, на кухне, смотровых площадках, перилах, мостах, у открытых окон, на обочинах дорог.

Риск получить смертельную травму есть в горах, на колесе обозрения.

Секс может закончиться плачевно и без каких-либо опасных мест, всё банально зависит от интенсивности. Можно повредить половые органы. Например, мужчина способен сломать член. Женщины получают травмы при использовании игрушек, не предназначенных для интима.