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В Сапожковском районе браконьер убил лося

В Сапожковском районе сотрудники полиции задержали местного жителя, он подозревается в браконьерстве. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области. 

Части туши лося, которые неизвестный выкинул за ненадобностью на территории Лукмоского охотничьего хозяйства, обнаружил сотрудники охотнадзора. Так как охота на этого животного сейчас запрещена, он сообщил о находке в полицию.

Обследовав место, полицейские обнаружили следу автомобиля, которые привели их к одному из населённых пунктов. Позднее выяснилось, что лося незаконно застрелил 58-летний местный житель. У его дома сотрудники полиции обнаружили автомобиль УАЗ, в котором были части туши животного.

Мужчина уже имеет судимость за незаконную рубку леса. Теперь у него изъяли машину, мясо лося и карабин. Уголовное дело возбудили по ч.2 ст.258 УК РФ. Наказание по ней серьёзное – штраф до миллиона рублей, либо срок до 5 лет лишения свободы.

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