Анна Хилькевич и Александр Мартынов рассказали о сериале «Универ. 13 лет спустя»

Пятничное утро ТНТ началось со встречи с самыми любимыми героями аудитории телеканала – в студию шоу «УТРО.ТНТ» (16+) пришёл актер Александр Мартынов, который вместе с ведущей проекта Анной Хилькевич уже много лет играет в сериале «Универ» самую контрастную пару, красотки Маши Беловой и «ботаника» Вали Будейко. Совсем скоро, 13 мая в 20:00, в эфире состоится премьера сериала «Универ. 13 лет спустя» (16+), и в нём сценаристы приготовили для Маши и Вали необычное испытание.

«Ждите сенсационных поворотов сюжета, и мой персонаж еще очень сильно вас удивит, – говорит Александр Мартынов. – Если вы смотрели предыдущие сезоны, когда еще меня не было, и знаете, что раньше делал Кузя и с кем… То вы можете догадаться, что он может сейчас вытворять».

Также Мартынов рассказал о своем новом проекте – моноспектакле «Король Лир»:

«Так как я драматический артист с театральным образованием, мне всегда хотелось прикоснуться к Вильяму Федоровичу Шекспиру. Так получилось, что монолог Шута из пьесы «Король Лир» был со мной всегда, я поступал с ним в институт, поступал в разные театры. И созрел до моноспектакля. Это самое сложное в театральном мире – ты один держишь внимание зрителя. Это чистое творчество, ты сам себе принадлежишь и кайфуешь от этого поиска. 13 лет мы уже занимаемся комедией в сериале и освоили ее досконально. Но мне театр ближе. Это живое действо, зрители приходят ко мне на свидание, а я прихожу к ним».

Кроме того, актер рассказал о своей учебе на психолога:

«Диплом я так и не получил, я отложил учебу. Все, что нужно от психологии для актерской профессии, я впитал. Закрыл все гештальты и оставил все обиды, чтобы спокойно заниматься творчеством».

В завершении эфира Александр поделился своими планами на майские:

«На майских праздниках моя супруга займется садово-огородными посадками, и, скорее всего, я тоже буду работать с лопатой, какой-то тяпочкой. Я ведь живу в загородном таунхаусе! С нами живет кот-британец с мягким характером, он умный, на удивление миролюбивый, ласковый, хотя младшая дочь его мурыжит».

Вопрос про животных ведущие задали Александру не случайно – следом зрителей ждала рубрика ветеринара Кирилла Сачкова, который рассказал об аллергиях у животных. Кроме того, тренер Кирилл Сарычев дал советы, как не переесть на майских, психотерапевт Андрей Курпатов разобрал причины популярных проблем в отношениях, а один из ведущих шоу – актер и импровизатор Антон Кутузов – поделился своим «шашлычным калькулятором».