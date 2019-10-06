Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

Что произошло в районах Рязанской области за неделю?

В Касимовском районе мужчина пытался убить продавщицу бутылкой водки. В Рязанской области житель соседнего региона занимался браконьерством.

В Рыбновском районе провели «Единый день безопасности дорожного движения». В Рязанской области столкнулись «Тойота» и «Лада». В Рыбновском районе руководитель транспортной компании пытался дать взятку приставу. В Константинове театр «Содружество актеров Таганки» показал спектакль «Исповедь хулигана».

В Рязанском районе освятили крест в честь первого упоминания о рязанских казаках. Педагог из Рязанского района принимает участие в финале конкурса «Педагог-психолог России – 2019». В ДТП под Рязанью погиб человек.

В Михайловском районе совершена кража с взломом. В Михайловском районе раскрыли кражу планшета во время застолья.

В Сасовском районе рязанец украл 26 000 рублей у бывшей сожительницы

В Старожиловском районе сорваны сроки строительства ФАП. Прокуратура Старожиловского района вынесла представление подрядчику, нарушившему сроки строительства ФАП.

В Сараевском районе столкнулись «Газель» и «Шкода».

Елена Митина провела личный приём граждан в Скопинском районе. В Вослебовской школе установлена спортивная площадка.Мало-Шелемишевская школа стала участником национального проекта «Образование». В микрорайоне Заречный города Скопина началось благоустройство сквера. В школе им. Горького в микрорайоне Заречный города Скопина отремонтировали спортзал. В Скопине будет открыто отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста. В Скопинском районе отметили День учителя. На пожаре в Скопинском районе пострадал человек.

Полицейские в Захаровском районе по горячим следам раскрыли кражу из автомобиля.

В Милославском районе украли импортный трактор.

В Шацком районе учитель делал ремонт и нашёл клад.

Замглавы администрации Шиловского района подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

В Клепиковском районе избили и ограбили пенсионера.

Снятие порчи в Спасском районе обошлось рязанке в 250 000 рублей.

Николай Любимов провел встречу с главой Чучковского района.