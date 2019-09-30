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Мало-Шелемишевская школа стала участником национального проекта «Образование»

В понедельник, 30 сентября, депутат Госдумы Елена Митина посетила Скопинский район и осмотрела Мало-Шелемишевскую школу, ставшую участником национального проекта «Образование».

На капитальный ремонт здания из бюджетов всех уровней было выделено более 4.9 млн. руб. Эти средства были затрачены на ремонт входной группы, замену дверных и оконных блоков, ремонт коридоров и другое.

Напомним, что в 2017 году в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» в школе был капитально отремонтирован спортивный зал.

– Благодаря реализации национального проекта у ребят из сельских школ появляется возможность обучаться в достойных условиях, – отметила Елена Митина.

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