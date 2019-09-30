В микрорайоне Заречный города Скопина началось благоустройство сквера

В понедельник, 30 сентября, в рамках региональной недели депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации города Скопина Олег Асеев посетили микрорайон Заречный и осмотрели территорию около Дома культуры, где в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» началось благоустройство сквера.

На создание зоны отдыха для горожан выделено 11,5 млн. руб. На эти средства будет расчищена территория, заасфальтированы дорожки, оборудована сцена для проведения праздничных мероприятий, установлены лавочки, урны, цветочницы и парковые светильники, спортивная и игровая площадки.

– В рамках проекта «Городская среда» и реализации местных инициатив в 2018 году в Скопине были отремонтированы Городской парк и открыт Сквер шахтеров, теперь на очереди – сквер в микрорайоне Заречный. Работы по благоустройству начаты, уже расчищена территория, идет вывоз мусора. Срок сдачи объекта – конец ноября. Времени осталось не так много, поэтому подрядчику нужно активизироваться и сделать все возможное для того, чтобы работы были завершены в установленный срок, – отметила Елена Митина.