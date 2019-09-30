В школе им. Горького в микрорайоне Заречный города Скопина отремонтировали спортзал

В понедельник, 30 сентября, депутат Госдумы Елена Митина посетила город Скопин и вместе с главой администрации города Олегом Асеевым осмотрела отремонтированный спортзал в школе им. Горького в микрорайоне Заречный.

На ремонт спортивного зала из бюджетов всех уровней было выделено более 2,32 млн. руб. Средства были затрачены на замену систем отопления, вентиляции и освещения, ремонт полов, стен, потолка, раздевалок, санузла, кабинета учителя физкультуры, коридора.

– Правительством России уделяется большое внимание созданию необходимых условий для того, чтобы школьники активно занимались физкультурой и спортом, – отметила Елена Митина. – В Рязанской области ремонтируются спортивные залы, устанавливаются спортивные площадки, строятся ФОКи и другие спортивные объекты. Благодаря этому все большее количество граждан выбирают здоровый образ жизни.