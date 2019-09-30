В Скопине будет открыто отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста

В понедельник, 30 сентября, депутат Госдумы Елена Митина и глава администрации города Скопина Олег Асеев осмотрели здание, в котором будут расположены пункт проката технических средств Скопинского комплексного центра социального обслуживания населения и отделение дневного пребывания для инвалидов и граждан пожилого возраста.

На ремонт здания, который осуществляется в рамках реализации национального проекта «Демография» и пилотного проекта «Создание и внедрение комплекса мер по долговременному уходу за гражданами пожилого возраста и инвалидами», из регионального и муниципального бюджетов было выделено 2,5 млн. руб. На эти средства будут заменены оконные блоки и двери, отремонтированы входная группа, внутренние помещения, санузлы, запущено отопление. Кроме этого, за счет привлечения внебюджетных средств будет отремонтирована крыша.

Оборудование для пункта проката технических средств будет закуплено за счет федерального бюджета.

Заместитель директора Центра Наталья Абакумова рассказала, что открытие двух отделений запланировано на конец текущего года.

– Основное направление в работе отделения – досуговая составляющая. Зачастую наши подопечные не имеют возможности выйти из дома, посетить концерты и пообщаться с друзьями. Мы же такую возможность им предоставим. Мы можем осуществлять подвоз граждан, соответственно будут охвачены и жители отдаленных населенных пунктов. Всего на обслуживании центра в настоящий момент находятся 1506 человек, это граждане от 60 лет и старше, – рассказала Наталья Абакумова.

В отделении дневного пребывания с гражданами будут работать музыкальный работник, психолог, инструктор по физической культуре и медицинская сестра.

– Сегодня граждане пожилого возраста и инвалиды хотят больше общаться, посещать различные занятия, вести активный образ жизни. И наша задача – создать для этого все необходимые условия, – подчеркнула Елена Митина.