Рязанские полицейские по горячим следам раскрыли кражу из автомобиля

Полицейские в селе Захарово задержали двух местных жителей, подозреваемых в краже со взломом со взломом из автомобиля ВАЗ-2106. Украденный аккумулятор и музыкальное оборудование изъяли. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 32-летняя местная жительница. Она рассказала, что заметила следы взлома на припаркованном возле дома автомобиле. Полицейские выяснили, что из машины пропали колонки, автомагнитола и аккумулятор.

Полицейские опросили местных жителей и узнали, что ночью мимо автомобиля проходили двое молодых людей. Через некоторое время они шли в обратную сторону. Полицейские разыскали подозреваемых – 22-летнего жителя села и его 18-летнего приятеля. Дома у одного из них нашли похищенное. Их задержали.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2 ст.158 УК РФ), им грозит до 5 лет лишения свободы.