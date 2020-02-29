Рязанцы проводили зиму народными гуляниями в ЦПКиО

В субботу, 29 февраля, в Рязани отпраздновали Масленицу народными гуляниями. Праздник «Душа моя – Масленица» прошёл в ЦПКиО. К празднованию Масленицы присоединилась глава администрации города Елена Сорокина.

– Масленица – самый вкусный, самый весёлый праздник. Наши предки точно знали, что какой бы суровой и своенравной не была зима, весна обязательно придёт. Масленица – это праздник единения с предками, с природой, а у нас – праздник единения всех районов Рязанской области. Дорогие рязанцы, я желаю вам здоровья, достатка и добра. С весной вас! – сказала она.

Возле «Обжорных рядов» расположилась ярмарка предприятий торговли и общественного питания – здесь участники праздника отведали блюда из разных уголков Рязанской области.

Празднования сопровождались выступлениями рязанских коллективов – на танцевальной веранде выступили ансамбль «Радуница», балет русского народного хора им. Е.Г. Попова и другие. Рязанцы активно участвовали в разнообразных играх, конкурсах и молодецких забавах.

Прио-Внешторгбанк в двадцать первый раз выступает одним из организаторов традиционных масленичных гуляний.