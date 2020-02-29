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В первый день весны в Рязани будет до +5ºС

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала прогноз погоды на первый день весны. 

По данным синоптиков, в воскресенье, 1 марта, в Рязани и области ожидается переменная облачность. Ночью возможны небольшие осадки, днём осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица. 

Ветер метеорологи прогнозируют юго-западный, скоростью до 11 метров в секунду. Правда, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.

Ночью в Рязани и области столбик термометра опустится до минус 5 градусов, днём будет тепло – до плюс 5 градусов.

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