В первый день весны в Рязани будет до +5ºС

Пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области опубликовала прогноз погоды на первый день весны.



По данным синоптиков, в воскресенье, 1 марта, в Рязани и области ожидается переменная облачность. Ночью возможны небольшие осадки, днём осадков не ожидается. На дорогах местами гололедица.



Ветер метеорологи прогнозируют юго-западный, скоростью до 11 метров в секунду. Правда, местами возможны порывы до 15 метров в секунду.



Ночью в Рязани и области столбик термометра опустится до минус 5 градусов, днём будет тепло – до плюс 5 градусов.

