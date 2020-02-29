Елена Сорокина поздравила рязанцев с Масленицей

Глава администрации Рязани Елена Сорокина у себя на странице в Фейсбуке поздравила рязанцев с Масленицей.



– Сегодня мы празднуем широкую Масленицу. Это самый вкусный и веселый праздник, – написала Сорокина. – Наши предки отмечали его за много столетий до нас и точно знали: какой бы суровой и своенравной ни была зима, весна обязательно придет.



Масленица – это праздник единения с предками, единения с природой. А наш сегодняшний праздник – это единение Рязанской области. Изо всех городов и районов области приехали наши друзья, чтобы поделиться вкусными угощениями и хорошим настроением. Мы им за это сердечно благодарны. Но и рязанцы в долгу не останутся!



Я желаю всем того, что всегда было важным для наших предков: здоровья, достатка и добра. С весной вас!

