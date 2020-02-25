Рязанец заказал себе надгробие при жизни

Житель Рязанской области заказал себе надгробие при жизни. Об этом факте РИА Новости узнали от директора гранитного цеха из Ростовской области.

Памятник с открытой датой заказал скопинский пенсионер, у которого некоторое время назад умерла жена. По пожеланию заказчика плиту разделили на две части: на одной находится портрет супруги, на второй – его самого.

Директор гранитного цеха также отметил, что по просьбе мужчины плиту сразу установили. Свой портрет, «чтоб посетители раньше времени его не хоронили», мужчина заклеил чёрным целлофаном.