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В Окском заповеднике благодаря РНПК появится система водообеспечения питомников редких животных и птиц

К 85-летию Окского государственного природного биосферного заповедника Рязанская нефтеперерабатывающая компания, дочернее общество НК «Роснефть», передала средства на строительство системы водообеспечения заповедника. Строительство новой водонапорной башни с резервуаром объёмом 25 м3 позволит обеспечить бесперебойную подачу воды в питомники для охраняемых редких видов птиц и животных, в административные и вспомогательные здания заповедника. С водой, благодаря этому, окажутся и жители посёлка Брыкин бор, расположенного на территории заповедника.

На церемонии празднования юбилея заповедника, куда были приглашены ветераны и действующие сотрудники природоохранного учреждения, представители федеральных и региональных надзорных ведомств, был представлен проект будущей системы водообеспечения.

С Окским заповедником Рязанская нефтеперерабатывающая компания сотрудничает с 1999 года. В рамках реализации социальной и благотворительной программы предприятие помогает питомнику с закупкой кормов для животных и с изданием сборников научных трудов сотрудников. Музей заповедника и визит-центр также были отремонтированы на средства РНПК. Предприятие также закупило для заповедника шесть снегоходов, два беспилотных летательных аппарата и моторное судно. С помощью этой техники осуществляется мониторинг за животными, патрулирование в особо охраняемой природной территории России, а также борьба с браконьерами.

При поддержке РНПК в заповеднике регулярно проводятся открытые экологические уроки для студентов и школьников с посещением питомников чистокровных кавказско-беловежских зубров и журавлей редких видов, что способствует повышению экологической культуры населения региона.

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