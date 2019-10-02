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В Скопинском районе отметили День учителя

Педагоги Скопинского района собрались в среду, 2 октября, во Дворце Культуры им. В.И. Ленина, чтобы отметить свой профессиональный праздник – День учителя. Открыл праздничное мероприятие Рязанский губернаторский симфонический оркестр.

Далее состоялась церемония награждения, где педагогам Скопинского района вручили почётные грамоты и благодарности глав муниципалитета, администрации, управления образования, от областной Думы – ценные подарки за многолетний, добросовестный труд, за достигнутые успехи в деле обучения и воспитания подрастающего поколения.

– Нет профессии более ответственной, потому что в наших руках будущее. Нет профессии более милосердной, потому что мы в ответе за судьбу ребенка. И нет профессии, более творческой, потому что только в поиске и азарте рождаются новые граждане страны, – отметила Галина Буценко, начальник управления образования и молодежной политики.

Много теплых слов было сказано сегодня со сцены в адрес виновников торжества.

– У каждого из нас есть любимые учителя, которых мы будем помнить всю свою жизнь. Это люди, которые вложили в нас очень многое, помогли сделать самые первые взрослые шаги в жизни, дали нам определенный толчок в будущее. И сегодня этих людей мы вспоминаем с особой теплотой, – присоединился к поздравлениям заместитель главы администрации по социальной политике Александр Соловьев.

Завершилось мероприятие театральной постановкой « Бременские музыканты» в исполнении воспитанников Корневского детского сада.

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