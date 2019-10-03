Снятие порчи обошлось рязанке в 250 000 рублей

В Спасске 47-летняя жительница отдала злоумышленнице 257 900 рублей, чтобы снять порчу. Мошенницу нашли и задержали. Об инциденте сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

В полицию обрались жительница Спасска. Она рассказала, что у неё пропали все сбережения – женщина отдала деньги гадалке, чтобы снять порчу. Злоумышленница подошла к потерпевшей на улице и смогла «втереться» в доверие. Она заявила, что видит нарушения в ауре женщины. В первую очередь снять порчу нужно было с денег – потерпевшая принесла из дома 257 900 рублей и отдала «гадалке». Незнакомка скрылась с деньгами, пообещав вернуться.

Словесный портрет помог полицейским найти подозреваемую – ей оказалась 58-летняя жительница соседнего села. Женщину разыскали и задержали.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч.3 ст.159 УК РФ). Ей грозит до 6 лет лишения свободы. УМВД России по Рязанской области предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выполнять несколько простых правил:

УМВД России по Рязанской области предупреждает: чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо выполнять несколько простых правил: