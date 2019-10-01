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В Рязанской области столкнулись «Тойота» и «Лада»

Фото: сайт УМВД России по Рязанской области

В понедельник, 30 сентября, в Рыбновском районе столкнулись «Тойота Лэнд Крузер Прадо» и «Лада Ларгус». Столкновение произошло на 174-м километре автодороги М5 «Урал». Водители и пассажиры получили травмы. Об этом сообщает сайт УМВД России по Рязанской области.

По предварительным данным, 65-летний местный житель, управляя автомобилем «Тойота Лэнд Крузер Прадо», на нерегулируемом перекрёстке не уступил дорогу автомобилю «Лада Ларгус». Отечественный автомобиль под управлением 29-летнего рязанца двигался по главной дороге.

В результате ДТП водители и пассажиры «Тойоты» получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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