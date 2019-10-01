Николай Любимов: Внимание к пожилым людям остаётся в числе приоритетных задач правительства региона

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём пожилого человека

Уважаемые жители Рязанской области! В День пожилых людей у нас есть возможность ещё раз поблагодарить представителей старшего поколения за неоценимый вклад в развитие Рязанской области и всей страны. Мы всегда будем помнить мужество и героизм ветеранов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны. Мы благодарны всем, кто восстанавливал страну из руин, кто много лет трудился на благо нашей Великой России, делая ее сильнее и краше.

Сегодня усилия органов власти, общественных и благотворительных организаций объединены для того, чтобы создать необходимые условия для обеспечения социального благополучия старшего поколения. Это один из приоритетов государственной политики, национальных проектов. В Рязанской области проводится большая работа в этом направлении. Успешно развивается система долговременного ухода, социальный туризм, реализуются программы, которые дают возможность жителям предпенсионного и пенсионного возраста приобрести новые навыки, чтобы при желании они могли продолжить трудовую деятельность.

Мы высоко ценим профессиональный и жизненный опыт таких людей и, в свою очередь, чувствуем их поддержку. Они – наша опора, копилка опыта, знаний, мудрости. Поэтому внимание к пожилым людям остается в числе приоритетных задач правительства региона. Преемственность поколений является основой любого здорового общества.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости, оптимизма, реализации намеченных планов, семейного тепла и заботы близких, удачи и долгих лет жизни!