Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей».

В Константинове отметили 124-й день рождения Есенина
Дизайнера из Рязани высоко оценили на Неделе моды в Милане
В Рязани проходит выставка кошек «Осенние смотрины»
Митрополит Марк возглавил литургию в Успенском соборе Будапешта
Педагогов Рязанской области поздравили с Днём учителя
В этом году во дворах Рязани проведут более 130 новогодних мероприятий
В Рязани провели масштабные учения по противопожарной безопасности
Более 3000 рязанских студентов приняли участие в зарядке с чемпионом
«Космическая неделя» в Рязани началась с презентации выставки