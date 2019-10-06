На главную Рязань Общество Главные фото уходящей недели РязаньОбществоТоп новость Главные фото уходящей недели 06.10.2019 11:09 Поделиться Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin ReddIt Email Print Tumblr Telegram Mix VK LINE Viber Публикуем главные фотографии уходящей недели по версии РИА «7 новостей». В Константинове отметили 124-й день рождения Есенина Дизайнера из Рязани высоко оценили на Неделе моды в Милане В Рязани проходит выставка кошек «Осенние смотрины» Митрополит Марк возглавил литургию в Успенском соборе Будапешта Педагогов Рязанской области поздравили с Днём учителя В этом году во дворах Рязани проведут более 130 новогодних мероприятий В Рязани провели масштабные учения по противопожарной безопасности Более 3000 рязанских студентов приняли участие в зарядке с чемпионом «Космическая неделя» в Рязани началась с презентации выставки