Более 3000 рязанских студентов приняли участие в зарядке с чемпионом

В четверг, 3 октября, в Рязани на стадионе «Локомотив» в честь 170-летия со дня рождения великого ученого Ивана Петровича Павлова прошла массовая зарядка. В ней приняли участие студенты всех высших учебных заведений нашего города, а также воспитанники центра образования «Дистанционные технологии».

Приглашенными гостями стали заслуженный мастер спорта по дзюдо Михаил Пуляев, мастер спорта России международного класса по гиревому спорту Иван Кулаков и чемпионка мира по дзюдо Марина Воробьёва.

Всех участников спортивного мероприятия поприветствовала глава Администрации города Рязани Елена Сорокина.

— Рязань гордится, что в нашем городе есть такие потрясающие высшие учебные заведения, мощный научный потенциал, энергичные студенты. Мы присутствуем на обновленной площадке стадиона «Локомотив». Сегодня вам предстоит зарядиться энергией и силой. Да здравствуют Рязанские ВУЗы! Самые спортивные и позитивные!, — поделилась Елена Сорокина.

Ректор РязГМУ Роман Калинин поблагодарил за поддержку в проведении зарядки губернатора Рязанской области Николая Любимова.

— В этом году пришлось два раза переносить мероприятие, потому что погода нам не благоприятствовала. Но сегодня вы своими сердцами зажгли погоду и дали это солнце. Спасибо, что вы все пришли, — обратился к участникам зарядки Роман Калинин.

Также в рамках данного мероприятия студентам торжественно вручили золотые значки ГТО.