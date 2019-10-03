В Рязани покажут любимую породу кошек Николаса Кэйджа

5 и 6 октября в ТРЦ «М5 Молл» пройдёт международная выставка кошек «Осенние смотрины», организованная рязанским клубом любителей кошек «РосКэт». На профессиональные состязания приедут заводчики из Москвы, Владимира, Мурманска, Иванова, Рязани и других регионов.

Рязанцы смогут увидеть более десяти различных пород кошачьих, в том числе и самые редкие – сомалийские кошки, корниш-рексы и европейские бурмы, которые будут представлены в двух уникальных окрасах: соболином и светлом шоколаде. Бурманские кошки – любимцы у многих знаменитостей. Так, например, звезда «Воздушной тюрьмы» голливудский актер Николас Кейдж часто позирует на фото со своей бурманской кошкой и в многочисленных интервью не перестает признаваться в любви к этой породе.

Оценивать экстерьер участников и соответствие «золотому» стандарту пород будет профессиональное жюри.

Hа молловской выставке по традиции можно будет приобрести породистых и привитых котят от заводчиков, а также получить консультации специалиста по вопросам содержания, ухода и воспитания.

Международная выставка кошек «Осенние смотрины» пройдёт 5 и 6 октября с 10:00 до 18:00 в рязанском ТРЦ «М5 Молл», помещение у магазина «Читай – город», вход №1.

Стоимость билетов: взрослый – 150 рублей, детский – 100 рублей, дошкольники – бесплатно.