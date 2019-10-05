В Рязани проходит выставка кошек «Осенние смотрины»

В субботу, 5 октября в ТРЦ «М5 Молл» открылась международная выставка кошек «Осенние смотрины», организованная рязанским клубом любителей кошек «РосКэт».

«в этот раз на нашей выставке представлены любимые всеми мейн-куны — огромные кошки со «сливочным» характером, — рассказала президент клуба «РосКэт», заводчик питомника «ANGELKOSH» юлия гусарова. — также вы можете увидеть бенгальскую кошку с необыкновенно красивой шубкой. Присутствуют и редкие европейские бурмы, в россии таких питомников не очень много, но в нашем клубе с этой породой можно познакомиться» .

Также рязанцы смогут увидеть сомалийских кошек, корниш-рексов, британцев, скоттиш-фолдов и скоттиш-страйтов. А ещё необычных курильских бобтейлов. Эти кошки особенны тем, что у них очень короткие загнутые хвостики.

Участников соревнований будет оценивать профессиональное жюри, учитывая такие важные показатели, как экстерьер и соответствие «золотому» стандарту пород. Победители соревнований получат ценные призы.

На выставке, которая продлится до 6 октября, по традиции можно будет приобрести породистых и привитых котят, а заводчики с удовольствием расскажут про свою породу, проконсультируют по питанию и содержанию.

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Стоимость входных билетов: взрослый – 150 рублей, детский – 100 рублей, дошкольники – бесплатно.