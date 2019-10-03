Педагогов Рязанской области поздравили с Днём учителя

В четверг, 3 октября, в филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

Поздравить педагогов Рязанской области с профессиональным праздником пришли депутат Госдумы Елена Митина, первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова, председатель областной Думы Аркадий Фомин, министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина, уполномоченный по правам ребенка Екатерина Мухина.

– День учителя – праздник особенный. Его любят все поколения россиян и это не случайно. Все мы родом из детства. И когда говорим про школу, то вспоминаем не уроки, а наших одноклассников, веселые истории и ситуации, наши победы и ошибки. Но в первую очередь мы вспоминаем своих учителей, без которых не было бы этих интересных, насыщенных школьных лет. Думаю, что благодаря вашим учителям вы, дорогие наши педагоги, выбрали эту удивительную и уникальную профессию, требующую не только высокого профессионализма, но и глубокого личностного погружения. Я благодарю вас за труд, мастерство, творчество, принципиальность, – отметила Елена Митина, – Поздравляю вас с праздником. Желаю здоровья, счастья, мира и добра.

Парламентарий вручила лучшим педагогам Благодарственные письма Комитета Госдумы по образованию и науке, Благодарственные письма депутата Госдумы, Почетные грамоты и премии от Профсоюза работников народного образования и науки РФ Рязанской области.

– Учитель – всегда только с большой буквы, с большим уважением и преклонением. Первый учитель – очень важен в жизни каждого человека, он прививает любовь к школе, к знаниям, во многом дает путевку в жизнь. Учителя-предметники – именно от них зачастую зависит, какую профессию выбирает тот или иной человек. Педагоги дополнительного образования – вы раскрываете таланты, даже те, о которых ребенок не подозревал. Спасибо вам всем огромное и низкий поклон, – сказала Анна Рослякова.

Первый зампредседателя правительства вручила педагогам Почетные грамоты и Благодарности губернатора, знаки «За усердие».

– Знания всегда были и остаются главным ресурсом, бесценным капиталом, той силой, которая дает возможность развиваться, состояться в жизни. Сегодня, в век высоких технологий, количество источников получения информации постоянно увеличивается, но это нисколько не умаляет важности и ценности учительского труда. Постоянно оттачивая свое мастерство, совершенствуя методики, применяя современные средства обучения, вы прививаете главное – интерес к образованию, раскрываете сильные стороны каждого ребенка, помогаете учить учиться, – отметил Аркадий Фомин.

Депутат вручил учителям, внесшим большой личный вклад в развитие образования, награды Рязанской областной Думы.

Завершилось праздничное мероприятие концертом Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Евгения Попова.