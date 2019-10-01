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Дизайнера из Рязани высоко оценили на Неделе моды в Милане

В столицы стиля и вкуса – в Милане – проходит традиционная Неделя моды. Участие в этом событии принимает дизайнер из Рязани Ольга Султанова. Она стала полуфиналисткой Международного конкурса молодых модельеров в Москве, после чего эксперты из Италии, Польши, Китая пригласили Султанову для участия в селекционных показах молодых дизайнеров на Неделе моды в Милане.

В Италии Ольга Султанова презентовала свою коллекцию «Masquerade». Международные эксперты высоко оценили творчество рязанки. Её коллекция получила один из пяти призов – фотосъёмку для всемирно известного журнала «Vogue» на главной площади Милана с участием топовых моделей. Об этом сообщается в группе Министерства промышленности и экономического развития Рязанской области ВКонтакте.

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