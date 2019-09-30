Митрополит Марк возглавил литургию в Успенском соборе Будапешта



29 сентября митрополит Марк возглавил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе Будапешта. Об этом сообщает сайт Рязанской епархии.

В епархии отмечают, что особенностью Будапештского Успенского кафедрального собора является то, что в нём соседствуют два прихода: венгерский – в честь Успения Пресвятой Богородицы, и русский – в честь Святой Троицы. И богослужения совершаются по двум церковным календарям.

Архиерейское богослужение в столице Венгрии совершалось на двух языках, его сопровождало пение хора Свято-Троицкого прихода.

По окончании литургии владыка Марк выразил радость по случаю своего возвращения в Венгрию в качестве правящего архиерея и поблагодарил прихожан за добрый приём. Общение с владыкой продолжилось за совместной трапезой, где собрались и венгры, и русские.