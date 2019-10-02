В Рязани провели масштабные учения по противопожарной безопасности

В среду, 2 октября, в Рязани прошла Всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне совместно с органами исполнительной власти всех уровней, которая проводилась в преддверии 87-й годовщины образования гражданской обороны Российской Федерации.

Главной целью тренировки являлась проверка готовности органов управления к действиям по предназначению. Подобные, но уже внеплановые учения и тренировки МЧС России намерено проводить регулярно, чтобы отработать взаимодействие органов управления РСЧС.

В ходе тренировки были проведены практические мероприятия по аварийно-спасательным и другим неотложным работам в условиях крупномасштабных чрезвычайных ситуаций.

Перед участниками учений стояла основная задача – организовать четкое взаимодействие и подготовить все ведомства к своевременному реагированию, чтобы не допустить распространение огня в лесные массивы и в сторону населенных пунктов, а также в направлении особо важных объектов.

Во время учений были применены современные методики оценки лесопожарной обстановки с применением беспилотных летательных аппаратов для определения точной площади и периметра зоны возможных пожаров в регионах, а также проверена слаженность и готовность работы пожарно-спасательных подразделений к ликвидации лесных пожаров любой сложности.

Также помимо группировки МЧС России к учению были привлечены силы и средства министерства лесного хозяйства, пожарные формирования областной противопожарно-спасательной службы, арендаторов и сельхозпроизводителей, пожлеса и иные структуры, которые, в случае необходимости, могут быть задействованы в тушении природных пожаров.

В учении по ликвидации условного пожара было задействовано более 200 человек и более 20 единиц техники, всего на территории Рязанской области в тренировке было задействовано более 6000 человек.