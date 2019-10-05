В Константинове отметили 124-й день рождения Есенина

В субботу, 5 октября, в селе Константиново Рыбновского района отметили День рождения Сергея Есенина. Праздник, приуроченный к 124-й годовщине со дня рождения великого русского поэта, собрал на рязанской земле более 10 000 гостей.

Всероссийский праздник «На земле, мне близкой и любимой…» стал кульминацией проекта «Есенинские дни-2019».

Гостей ожидала насыщенная программа – на празднике работали разнообразные тематические площадки. Все желающие смогли прочитать стихотворения Сергея Есенина и собственные произведения. Мастера народных промыслов представили свои работы на Константиновском базаре.

Актёры театра «Переход» представили театрализованные зарисовки «Ожившие картины» на веранде дома Лидии Кашиной. В выставочном зале музея состоялась презентация выставки «Быть может, вспомнят обо мне, как о цветке неповторимом. Есенин и театр». Перед земской школой работала детская площадка: юные гости играли в разнообразные старинные игры, катались на лошадях и водили хороводы.

На летней эстраде наградили лауреатов Всероссийского поэтического конкурса имени Сергея Есенина. Перед зрителями выступили артисты театра народной песни «Узорочье», песенно-инструментального ансамбля «Радуница», музейного этнографического театра «Звонница».

В праздновании Дня рождения поэта принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. Глава региона возложил цветы к памятнику русскому поэту.

– Дорогие друзья, мне очень приятно приветствовать вас в самом сердце Рязанской области – на земле великого русского поэта Сергея Есенина. Никто кроме него не смог так проникновенно и ярко написать о русской природе, любви, жизни. Главная тема произведений Есенина – Родина, – сказала Николай Любимов.

Глава региона отметил, что сегодня Константиново – знаковое место. Ежегодно на родину поэта приезжают около 400 000 туристов со всей России и зарубежья.

– Только в этом живописном краю мог вырасти такой великий талант. Наша общая задача – сохранить есенинские места, сохранить их самобытность и красоту, – добавил губернатор.

Николай Любимов подчеркнул, что в следующем году в честь 125-летия со дня рождения Сергея Есенина будут реализованы масштабные тематические проекты, в том числе в рамках фестиваля по представлению российской культуры иностранному зрителю «Русские сезоны», который проводится по инициативе президента Владимира Путина.

Отметим, что в преддверии юбилейной даты со дня рождения поэта на празднике дали старт новому проекту «Биографические зарисовки», который ежегодно будет знакомить гостей с событиями из жизни Сергея Есенина и истории страны, происходящими 100 лет назад. Проект открылся выставкой священника И.Я. Смирнова «Имажинизм и творчество поэта» из фондов музея, где представлены редкие рукописи С.А. Есенина, его письма 1919 года, произведения, созданные в период имажинизма.