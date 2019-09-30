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Педагог из Рязанского района принимает участие в финале конкурса «Педагог-психолог России – 2019»

В понедельник, 30 сентября, в Москве стартовал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России». Марина Рындина из Полянского детского сада «Сказка» представляет на конкурсе наш регион. На конкурсе она презентует собственный опыт работы «Применение кинетического песка и метафорических ассоциативных карт в практической деятельности педагога-психолога в ДОУ».

Итоги конкурса объявят 4 октября на официальном закрытии в Государственном Кремлевском Дворце на праздничном концерте, посвящённом Дню Учителя.

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