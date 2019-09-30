Ново-Рязанская ТЭЦ отметила 60-летний юбилей со дня пуска первого энергоблока

В четверг, 26 сентября, Ново-Рязанская ТЭЦ отметила 60-летний юбилей. На станцию приехали ветераны- участники пуска первых агрегатов и первостроители, чиновники и партнеры. Именно в эти дни в 1959 году на теплоэлектроцентрали прошел запуск первого энергоблока – котла, турбины и турбогенератора под номером 1.

На торжественном собрании с юбилейной датой сотрудников поздравили представители регионального правительства, Рязанской областной и городской думы, администрации города, Рязанского областного союза организаций профсоюзов, Рязанской нефтеперерабатывающей компании, Рязанской торгово-промышленной палаты, РМПТС. От имени губернатора Рязанской области Николая Любимова коллектив поздравил и.о. министра ТЭК и ЖКХ Рязанской области Андрей Устинов.

– Станция прошла очень большой путь, претерпела сложности по вводу и модернизации оборудования. И за всем этим стоят люди, ваши предшественники. Преемственность поколений даёт возможность передавать традиции, которые были заложены ещё 60 лет назад. Это традиции, которые позволяют станции работать и решать стоящие перед ней задачи. Мне очень хочется пожелать вам личного счастья и благополучия, возможности преумножить те достижения, которые были достигнуты предыдущими поколениями, – сказал руководитель министерства.

Андрей Устинов также отметил, что переоценить значение станции для региона очень сложно.

– Сегодня это важный объект, от которого зависит экономика региона, благополучие населения и промышленных предприятий, – добавил он.

Региональные награды получили 8 сотрудников станции. Андрей Устинов вручил Памятные знаки губернатора Рязанской области «Благодарность от Земли Рязанской», Знаки Губернатора Рязанской области «За усердие», а также почётную грамоту и благодарность главы региона и ценные подарки. Коллективу ТЭЦ Андрей Устинов вручил Почётную грамоту Министерства энергетики РФ.

К поздравлениям присоединился председатель Комитета Рязанской областной думы по бюджету и налогам Михаил Агапкин.

– Поздравляю вас с днём пуска первых агрегатов теплоэлектроцентрали, желаю вам безаварийной работы, профессионального роста, надёжных партнеров и финансовой стабильности. Низкий поклон вам за ваш профессиональный труд, – сказал депутат облумы.

Он вручил награды Рязанской областной думы – почётные грамоты и благодарности работникам станции.

– Славная история нашей станции ко многому нас обязывает, как и то место, которое мы занимаем в энергосистеме города. Однако, сохраняя эту историю и многолетние традиции, мы, прежде всего, устремляем свои взгляды в будущее,– сказал Андрей Богданов при вручении сотрудникам почётных грамот ТЭЦ.

Ярко и креативно поздравил работников председатель совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолий Шестаков – он исполнил песню «ЛЭП-500 – непростая линия». Участники собрания присоединились к музыкальному поздравлению: подпевал весь зал.

После официальной части Анатолий Шестаков рассказал журналистам о дальнейших планах.

– У нас в ближайшей перспективе планируется продолжение модернизации ТЭЦ. Это будет большой шаг предприятия вперёд. Мы обновим значительную часть оборудования и станция сможет проработать еще не менее 60 лет! – сказал председатель совета директоров.

На торжественном собрании вручили награды администрации города и городской думы, дипломы Торгово-промышленной палаты и почётные грамоты управления по физической культуре и массовому спорту городской администрации.

После торжественного собрания состоялся праздник для участников пуска первых энергоагрегатов, первостроителей, ветеранов труда. Все они получили благодарственные письма, корпоративные медали в честь 60-летия станции, букеты цветов и ценные подарки. В столовой Ново-Рязанской ТЭЦ для ветеранов организовали праздничный банкет и концертную программу. После этого гости возложили цветы к памятному барельефу первостроителям в турбинном цехе, со слезами на глазах вспоминали дни своей работы на ТЭЦ в молодости.

Подробнее о празднике для ветеранов и истории строительства Ново-Рязанской ТЭЦ можно будет прочитать в разделе «Акценты».

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Для справки:

Ново-Рязанская ТЭЦ с 2007 года на протяжении 10 лет по итогам областного конкурса, проводимого правительством региона и Рязанской торгово-промышленной палатой, признавалась «Лучшим предприятием отрасли». В прошлом году станцию наградили по итогам всероссийского конкурса дипломом Министерства энергетики РФ за активное проведение социальной политики в трудовом коллективе на VI Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге.