С днём рождения, Ново-Рязанская ТЭЦ!

В сентябре 60 лет отмечает одно из крупнейших предприятий областного центра – Ново-Рязанская ТЭЦ. Более чем полвека теплоэлектроцентраль обеспечивает город теплом и светом. К этому прилагает усилия большой коллектив предприятия. Эстафету доблестного труда и успехов молодым энергетикам передали ветераны. Те, кто стоял у истоков «Новорязанки» и приложил много усилий для того, чтобы производственные мощности станции обеспечили энергоснабжение Южного промузла и жилые районы областного центра.

Современный коллектив ТЭЦ высоко ценит труд ветеранов, поэтому в день рождения теплоэлектроцентрали энергетики собрали ветеранов там, где некогда прошли их трудовые будни.

Гостеприимно и радушно Ново-Рязанская ТЭЦ встретила в своих стенах тех, кто вкладывал душу и силы в развитие, модернизацию производства. За плечами этих людей – годы трудовой славы, блестящие успехи и целая жизнь, неразрывно связанная с историей теплоэлектроцентрали. Конечно же, им было, что вспомнить в этот день. В компании старых приятелей и коллег каждый рассказывал о самых запоминающихся моментах трудовых лет. Конечно же, не обошёлся вечер без рассказов о том, с чего всё начиналось.

От истоков – к светлому будущему

26 сентября 1959 года в «Рязанском комсомольце» вышла статья «С днём рождения, ТЭЦ!». Эта дата осталась не только в архивах местных газет. Она навсегда вошла в летопись Рязанской области как день, когда заработала самая мощная теплоэлектроцентраль города. Всё началось 26 сентября 1959 года с комплексного испытания первого котла и первой турбины, и последующего запуска первого турбогенератора мощностью 25 000 киловатт. Отпраздновать успешный ввод в эксплуатацию первого энергоблока станции в 1959 году собрались на торжественном митинге 7000 строителей, монтажников, представителей трудовых коллективов Рязани. Среди них – те, кто вложил силы и душу в строительство ТЭЦ. И в наши дни некоторые из участников тех легендарных событий снова собрались вместе, чтобы вспомнить свою молодость и любимую работу, благодаря которой появилась Ново-Рязанская ТЭЦ.

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На глазах ветеранов слёзы радости и гордости, вокруг – много искренних и счастливых улыбок. А всё потому, что плоды их труда спустя 60 лет подкрепляются новыми успехами. Станция демонстрирует высокие показатели в работе. Совсем недавно на Ново-Рязанской ТЭЦ ввели в эксплуатацию новую теплофикационную турбину №4 и обновлённый турбогенератор ТГ-4. Несомненно, это важная веха в истории развития предприятия и отличный задел на будущее. Ветеранам есть, чем гордиться: тепло города продолжает оставаться в надёжных руках.

«К работе каждый относился серьёзно и ответственно»

Более 60 ветеранов теплоэлектроцентрали встретились на празднике, посвященном запуску предприятия. Именно они стали главными героями торжества. На Ново-Рязанской ТЭЦ ценят вклад тех, кто стоял на старте крупнейшего предприятия города. По-особенному трогательным стал момент просмотра старых фотографий и хроникально- документального фильма об истории строительства и пуска ТЭЦ, Южного промузла.

Торжество получилось масштабным: ветеранам организовали праздничный обед и концерт, зал столовой заполнили звуки живой музыки. Настроение гостям создавали саксофонист Дмитрий Ельков и ведущий- вокалист Владимир Рогулин. Зажигательными танцами тружеников ТЭЦ порадовал детский коллектив «Банзай».

Никто не ушёл без заслуженных подарков – ветеранам вручили букеты цветов, благодарственные письма, корпоративные медали в честь 60-летия станции и ценные подарки. Ведь на Ново-Рязанской ТЭЦ не забывают о профессионалах, которые много лет жизни отдали работе.

Ветеранов поздравил исполнительный директор-главный инженер Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Сергей Виноградов.

– Позвольте от всего коллектива станции поздравить вас с нашим общим праздником, 60-летием ТЭЦ, пожелать вам здоровья! Энергетики всегда им отличались, это видно по вашим светлым добрым лицам. От всей души поздравляю вас, желаю всего самого лучшего! – сказал Сергей Виноградов.

С теплой ностальгией, неподдельной радостью в голосе и со слезами на глазах ветераны вспоминали годы своей работы.

Илья Иванович Кантонистов с 1954 по 1961 годы строил основные объекты ТЭЦ, начиная с первого котлована. Он работал мастером, прорабом, старшим прорабом. Илья Иванович признается: закладку первого камня будущего предприятия, возведение главного корпуса, химцеха, дымовых труб и других объектов он отчетливо помнит до сих пор. Для него день запуска ТЭЦ – это памятное событие, ставшее одним из самых значимых в жизни. Сейчас легендарному прорабу теплоэлектроцентрали больше 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, он прибыл на праздник в честь 60-летия со дня запуска предприятия, чтобы поделиться радостью и воспоминаниями.

– На место возведения ТЭЦ стекались отряды со всей Рязанской области, здесь была объявлена ударная комсомольская стройка. Её масштабы поражали! Все началось со строительных работ на площадках главного корпуса, щитового управления и главного распределительного устройства. Мы возводили один за одним значимые объекты ТЭЦ. Наши рабочие заложили фундамент всех четырёх турбин. Благодаря самоотверженному труду первостроителей теплоэлектроцентрали, объекты нам удалось сдать раньше намеченного срока, – с гордостью вспоминает Илья Иванович.

Воспоминаниями о том, как начинала свою работу Ново-Рязанская ТЭЦ, делится ещё один участник ввода предприятия в эксплуатацию. За его плечами – учёба в Московском энергетическом институте, трудовая деятельность на севере страны. И вот он, полный сил и энтузиазма, вступает в ряды сотрудников нового, набирающего мощь рязанского предприятия. С особым трепетом и теплом Мирон Алексеевич Тютюник рассказывает о работе на теплоэлектроцентрали.

– В 1959 году на станции я занимал должность начальника электроцеха, мы были первыми и пускали турбогенератор №1. В общей сложности пробыл на предприятии 10 лет, запуская практически всё электрооборудование. Что я могу сказать про годы работы на ТЭЦ? Запомнились они очень крепкими дружескими связями внутри коллектива. К работе каждый из нас относился серьезно и ответственно. Как сейчас помню: при запуске ТЭЦ нас поддерживал весь город. Вот такой значимой была наша деятельность!

Владимир Андреевич Шлепиков в 1956 году прибыл на работу в Дирекцию по строительству ТЭЦ с Ново-Московской ГРЭС, с 1959 года занимал должность электрика в электроцехе предприятия. Для него годы на Новорязанке – лучшее время в жизни.

– Мой стаж на теплоэлектроцентрали превышает 30 лет. Я монтировал оборудование при строительстве объектов, в электроцехе обслуживал трансформаторы, занимался ремонтом, – рассказывает Владимир Андреевич. Работа была сложной, но очень интересной. На днях мне исполняется 90 лет, но поражает вот что: воспоминания о работе на ТЭЦ настолько яркие, будто бы все это было буквально вчера!

«По-настоящему семейный праздник»

Самым трогательным моментом праздника стало возложение цветов к барельефу первостроителям и участникам пуска ТЭЦ. Этот ритуал особенно растрогал ветеранов. Многие из них проработали на станции долгие годы, и для них – это особая возможность вспомнить товарищей и коллег, проникнуться атмосферой дружбы и добросовестного труда, которые всегда отличали коллектив теплоэлектроцентрали. Для многих ветеранов ТЭЦ – это нечто большее, чем просто место работы. Теплоэлектроцентраль взрастила целые династии: у кого из ветеранов здесь продолжают работать дети и внуки. А кто-то именно на ТЭЦ нашел не только дело всей жизни, но и настоящую любовь.

Иван Николаевич и Лидия Григорьевна Пронины познакомились на строительстве станции в 1958 году. Лидия работала на стройке моляром, а Иван – плотником. В скором времени они сыграли свадьбу. И сегодня, в день рождения такого судьбоносного для них места, Иван Николаевич нежно и бережно помогал супруге Лидии Григорьевне подниматься по ступенькам к барельефу, чтобы возложить цветы в память о пуске ТЭЦ, которая так много дала каждому из них.

Цветы возлагали со слезами на глазах и с тёплыми воспоминаниями о молодости и любимой работе, которой ветераны посвятили свою жизнь. Мария Петровна Евсеева работала на ТЭЦ с 1973 по 2010 года машинистом-обходчиком по турбинному оборудованию в турбинном цехе. Во время возложения цветов она не смогла сдержать эмоции.

– Я проработала здесь 37 лет, пришла на станцию совсем молодой девчонкой. Вся жизнь моя прошла именно здесь. Очень волнительно снова побывать там, где каждый уголок знаком. Ощущаю себя счастливой, будто бы вернулась домой, где любят и ждут, поэтому не могу без слёз. Сегодняшний по-настоящему семейный праздник надолго останется в моей памяти, – поделилась эмоциями Мария Петровна.

Роберт Прокопьевич Рогов с 1957 года был сварщиком трубопроводов, металлоконструкций, строил первую градирню, крановое хозяйство. Для него Ново-Рязанская ТЭЦ – тоже место с особой, по-настоящему семейной атмосферой, буквально второй дом:

– Сегодня я был поражен до глубины души! Увидел свои сварные стыки с клеймом «25». Много лет назад их делал именно я. Поразительно, но они сохранились. Значит, труд наш всё ещё живёт! – признаётся Роберт Прокопьевич.

Леонид Эммануилович Фельдман участвовал в строительстве станции с 1956 года. Его, 23-летнего юношу, прислали молодым специалистом на «Новорязанку». Кто же тогда знал, что 50 лет своей жизни он посвятит энергетике.

– Мне было поручено заниматься всем насосным оборудованием, монтажем кранов, разгрузкой оборудования, мазутонасосной станцией. В городе не хватало электроэнергии и тепла, потому что район Горрощи тогда еще не был подключен к сетям. Жильё построили, а вот подведение тепла лежало на наших плечах. Конечно же, ощущали ответственность, поэтому к работе подходили с должным усердием, – рассказывает Леонид Эммануилович.

Благодаря усердию Роберта Рогова, Леонида Фельдмана, и многих других работников удалось обеспечить теплом и электроэнергией новый завод искусственного волокна и жителей Горрощи – одного из самых больших районов города. Тогда газеты писали: утром 13 октября 1959 года в цехе отопления и вентиляции завода искусственного волокна открыли задвижку на теплопункте, и первый технологический пар с Ново-Рязанской ТЭЦ пошёл к аппаратам сероуглеродного производства. Однако за этими газетными терминами стоял огромный прорыв и большая работа первостроителей предприятия.

А дальше – больше. Второй котёл и турбоагрегат на Ново-Рязанской ТЭЦ запустили в декабре 1959 года. После пуска отопительной системы в 1960 году работы продолжились. Теперь рзанцев нужно было обеспечить горячей водой. В этом же году на Ново-Рязанская ТЭЦ произошло ещё одно важное событие – запуск в теплосеть 50 тонн горячей воды в час. И вот единая система теплоснабжения, работу значительной части которой обеспечила Ново-Рязанская ТЭЦ, охватила весь город, оставив в прошлом эпоху многочисленных дымящих котельных.

Сегодня Ново-Рязанская ТЭЦ – одно из лучших энергетических предприятий в регионе – продолжает развиваться и модернизироваться. В течение 10 лет с 2007 года станцию признавали «Лучшим предприятием отрасли» по итогам областных конкурсов «Лучшие предприятия и организации Рязанской области». В прошлом году станцию наградили дипломом Министерства энергетики РФ за активное проведение социальной политики в трудовом коллективе на VI Российском международном энергетическом форуме в Санкт-Петербурге. Конечно же, современные успехи и будущие перспективы не были бы достигнуты без работы тех, кто стоял на старте Ново-Рязанской ТЭЦ. И несмотря на то, что с того момента успело смениться несколько поколений, труд первостроителей теплоэлектроцентрали до сих пор является примером невероятной доблести и самоотверженности, вдохновляя молодых энергетиков на новые свершения.