В Рязанской области провели «Единый день безопасности дорожного движения»

На территории Рязанской области сотрудниками ГИБДД проведено большое количество различных мероприятий, направленных на безопасность дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Так, в Баграмовской средней школе прошла встреча инспектора ГИБДД со старшеклассниками, где было рассказано о важности ПДД.

В Скопине проведено увлекательное мероприятие для учащихся младших классов, там также говорили о безопасности на дорогах для пассажира, пешехода и водителя.

Кроме того, на улицах Рязанского района прошла акция «Шагающий автобус». Сотрудники госавтоинспекции показывали детям, как правильно нужно переходить дорогу, а также проверяли, что они знают о безопасности.