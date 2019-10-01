Рязанец украл 26 000 рублей у бывшей сожительницы

В городе Сасово полицейские раскрыли кражу 26 000 рублей с банковской карты у местной жительницы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В полицию обратилась 26-летняя рязанка. Она рассказала, что с её банковского счёта пропали все денежные средства – более 26 000 рублей. Полицейские выяснили, что картой девушка пользовалась вместе со своим сожителем, с которым недавно рассталась. При этом карту 37-летний мужчина не вернул, сославшись на её потерю.

Следить за банковским счётом девушка не могла, поскольку мобильный телефон, к которому привязана карта, был ей недоступен. Обратившись через некоторое время в банк, потерпевшая узнала, что с её счёта пропали все деньги.

Полицейским удалось выяснить, что к краже денежных средств причастен бывший сожитель девушки. Злоумышленника задержали.

По предварительным данным, мужчина знал, что бывшая подруга не может контролировать операции на карте с помощью мобильного телефона. Тогда он и сообщил о потере карты, а сам перевёл все сбережения на свой счёт. Так он хотел «компенсировать расстройство от расставания с сожительницей».

В отношении мужчина возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.3 ст.158 УК РФ), ему грозит до 6 лет лишения свободы.