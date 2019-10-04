Прокуратура Старожиловского района вынесла представление подрядчику, нарушившему сроки строительства ФАП

Прокуратурой Старожиловского района установлено, что в 2019 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории района предусмотрена реализация мероприятий по строительству объекта: «Врачебная амбулатория с. Столпцы Старожиловского района Рязанской области».

Строительство амбулатории осуществляется подрядной организацией на основании государственный контракта, согласно которому стоимость работ составляет более 7,7 млн. рублей. Срок выполнения работ в соответствии с контрактом установлен до 16.09.2019.

Вместе с тем, проверка показала, что в установленные контрактом сроки работы по строительству врачебной амбулатории не выполнило.

При таких обстоятельствах создаются препятствия в должной реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение» на территории района, нарушаются права граждан на обеспечение доступности медицинских организаций и, как следствие, своевременное и качественное оказание медицинской помощи.

В этой связи прокуратурой района в адрес директора организации-подрядчика внесено представление, которое находится на рассмотрении. Акты прокурорского реагирования внесены до появлении информации в СМИ.