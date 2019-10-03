В Михайловском районе раскрыли кражу планшета во время застолья

Михайловские полицейские раскрыли кражу планшета, совершённую из квартиры в посёлке Змеинка. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратилась 46-летняя местная жительница. Она рассказала, что у неё из квартиры пропал планшетный компьютер. Оказалось, что накануне в квартиры организовали застолье. Женщина вместе с двумя приятелями распивала спиртные напитки. Когда гости ушли, хозяйка квартиры легла спать. При этом пострадавшая заметила, что один из гостей дважды куда-то выходил.

Полицейские осмотрели территорию и нашли несколько мест, где похититель мог спрятать планшет. Они предположили, что планшет из квартиры вынес гость во время одной из своих «прогулок».

Подозреваемого задержали. У 34-летнего мужчины изъяли похищенный планшет. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.1 ст.158 УК РФ), ему грозит до 2 лет лишения свободы.