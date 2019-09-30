В Касимовском районе мужчина пытался убить продавщицу бутылкой водки

Жители рабочего поселка Лашма Касимовского района обратились в полицию и рассказали, что в магазине мужчина угрожает убийством продавщице. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сотрудники немедленно выехали на место и усмирили мужчину.

В ходе следствия выяснилось, что местный житель в сильном алкогольном опьянении пришел в магазин, чтобы взять спиртного в долг. Так как мужчина уже был должен некую сумму, продавщица в просьбе отказала. Тогда он схватил с витрины бутылку водки и, угрожая убийством, начал бегать за женщиной.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ, предусмотрено наказание в виде принудительных работ или лишение свободы до 2 лет.