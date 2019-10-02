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В Рязанской области украли импортный трактор

В селе Бугровка Милославского района совершена кража трактора. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился руководитель сельхозпредприятия, и рассказал, что с улицы села пропал припаркованный импортный трактор.

В ходе следствия, сотрудники правоохранительных органов узнали, что местные жители слышали, как ночью трактор завелся и даже заметили водителя.

Совсем скоро трактор был обнаружен на окраине села.

Сотрудники полиции установили личность «угонщика», им оказался 30-летний житель села. Ранее он уже был осужден за кражу автомобиля.

По версии следствия мужчина выпивал у своих знакомых. На пути к дому он заметил трактор и решил упростить себе дорогу. На окраине села трактор заглох и злоумышленник дошел до дома пешком. Утром его задержали.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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