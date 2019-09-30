В Старожиловском районе сорваны сроки строительства ФАП

Активисты ОНФ направили обращение в министерство строительного комплекса Рязанской области, в котором сообщили о срыве срока строительства фельдшерско-акушерского пункта в селе Столпцы Старожиловского района. Активисты отметили, что по договору амбулатория должны быть построена к 16 сентября. Но объект до сих пор не сдан.

Контракт на строительство ФАП был заключён между управлением капитального строительства Рязанской области и подрядной организацией в июле 2019 года. На строительство было выделено более 7,7 млн руб. На эти средства подрядчики должны были возвести здания фельдшерско-акушерского пункта и благоустроить прилегающую территорию.

Общественники побывали в селе Столпцы и обнаружили, что на данный момент ведётся отделка внутри здания, не выполнено благоустройство прилегающей территории, на которой брошен строительный мусор.

– Мы считаем, что графики строительства социальных объектов должны соблюдаться неукоснительно. Каких-либо погодных катаклизмов, которые могли бы привести к затяжке, не было. По отношению к подрядной организации со стороны заказчика могут быть применены штрафные санкции. Сейчас важно в максимально короткие сроки и с должным качеством завершить работы, а также выработать меры по недопущению отставаний от графиков строительства впредь, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Рязанской области Дмитрий Кочетков.