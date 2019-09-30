Рязанцы могут задать вопросы руководителям Госжилинспекции и Госстройнадзора

Руководители министерства по делам территорий и информационной политике; главного архивного управления; ГУ ЗАГС; Госжилинспекции и Госстройнадзора, главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области, а также первый заместитель председателя правительства области Анна Рослякова ответят на вопросы рязанцев.

С публичным отчётом руководители указанных ведомств выступят в четверг, 3 октября. Все желающие смогут задать им свои вопросы, посетив мероприятие на площадке Рязанского инновационного научно-технологического центра «Точка кипения» на улице Каширина, 1А.

Новый формат взаимодействия с гражданами введен по инициативе губернатора Николая Любимова в целях укрепления диалога власти и общества. С первым публичным отчётом 26 сентября выступил заместитель председателя правительства Рязанской области Дмитрий Филиппов и руководители курируемых им министерств и ведомств.