В Рязанской области избили и ограбили пенсионера

Жителя Клепиковского района избил и ограбил приезжий мужчина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 60-летний местный житель и рассказал, что его избили, украли последние деньги.

В ходе следствия выяснилось, что после успешной продажи ягод, на радостях пенсионер предложил незнакомому мужчине на улице выпить с ним спиртного. В беседе местный житель рассказал о своей удачной сделке. После того, как весь алкоголь был выпит, новый знакомый накинулся на мужчину, брызнул ему перцовым баллончиком в глаза, ударил кулаком, повалил на землю и отобрал оставшиеся деньги.

Сначала пострадавший не мог ничего сказать о личности нападавшего, ведь он не знал ничего кроме имени, но потом резко вспомнил, что к местной жительнице недавно приехал молодой мужчина, и он видел их вместе.

Сотрудники полиции оперативно разыскали эту женщину и установили личность обидчика. Им и оказался её 32-летний сожитель.

Полицейские установили, что ранее этот мужчина ранее был судим за кражу и незаконное хранение оружия.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ, ему грозит до 7 лет лишения свободы.